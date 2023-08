Brutte notizie per la Roma. Paulo Dybala è uscito al 36' della sfida amichevole contro il Tolosa, con il risultato fermo sull'1-1. Mourinho ha sostituito l'argentino - autore della rete dei suoi su punizione - con Lorenzo Pellegrini.



La Joya ha accusato un dolore nella zona dell'inguine e ha chiesto il cambio. Secondo i presenti però non si tratterebbe di nulla di grave e lo stesso giocatore è uscito sorridendo e applaudendo i tifosi presenti che però non possono non essere in apprensione per il loro campione.