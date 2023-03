Sono ore di ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è attualmente nel ritiro della nazionale albiceleste per le amichevoli contro Panama e Curacao rispettivamente in programma questa notte e mercoledì notte.



Secondo quanto riportato da ESPN, la Joya ha accusato un problema alla spalla destra che non sembra grave, ma che lo ha costretto a fermarsi nel corso dell'allenamento agli ordini di Scaloni.