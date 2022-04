La Roma in ansia per l'infortunio di Gianluca Mancini. Al 68' il difensore si è accasciato sul terreno di gioco ed ha terminato in anticipo il match a causa di un problema accusato al ginocchio destro. Mourinho al termine del match: "Sono preoccupato per questo infortunio causato da un campo di plastica". La Roma rientrerà domani pomeriggio alle 15 dalla Norvegia, poi il difensore si sottoporrà agli esami a villa Stuart per capire l'entità del problema al ginocchio che al momento risulta molto gonfio. Il timore massimo ovviamente è legato alle condizioni del crociato.