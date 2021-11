Lorenzo Pellegrini ha lasciato ieri il campo dopo appena quindici minuti per un infortunio alla coscia destra. Mourinho ha dichiarato nel post-partita di Roma-Torino che resterà fermo per alcune settimane. Il capitano ha provato a rassicurare i tifosi con un post su Instagram: “Ancora tre punti importantissimi. Orgoglioso di tutti voi, grande vittoria. Dispiace per l’infortunio, ma torno presto“. Tra oggi e domani farà gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema, ma le assenze con Bologna e Inter sembrano scontate.