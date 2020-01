Mirko Antonucci è pronto per la sua prima esperienza all'estero. L'attaccante classe '99 della Roma, che quest'anno è sceso in campo appena 107' tra campionato e coppe, giocherà la seconda parte di stagione al Vitoria Setubal, ottavo nel campionato portoghese e in lotta per un posto in Europa: la formula è quella del prestito secco fino a giugno, il giocatore partirà oggi per il Portogallo dove nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche.