Sul giovane attaccante della Roma, Mirko Antonucci, aggregato al ritiro casalingo a Trigoria, hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui il Pescara, di cui si era insistentemente parlato nei giorni scorsi di una trattativa in via di definizione. L'operazione si è risolta in favore del clun biancoblu, nonostante l'inserimento dell'Ascoli: l'esterno classe 1999 della Roma, infatti, è atteso domani a Pescara.