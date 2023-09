Niente impegni con le rispettive nazionali per Houssem Aouar e Nicola Zalewski. I due calciatori della Roma, infatti, sono usciti acciaccati dal match contro il Milan di venerdì scorso: il primo per via di un fastidio al flessore della coscia sinistra, mentre l'esterno alla coscia anteriore sinistra. Entrambi erano stati convocati rispettivamente da Algeria e Polonia, ma, dopo aver svolto esami che non hanno riportato quadri preoccupanti, non risponderanno alla chiamata dei propri Ct e resteranno a lavorare a Trigoria per recuperare la condizione ed essere a disposizione contro l'Empoli al rientro dalla sosta.