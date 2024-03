Roma, Aouar: 'Ho tolto io la maschera a NDicka. Non vedeva bene, poi ha fatto l'assist...'

Nel corso dell'intervista post partita a Dazn, il centrocampista della Roma

Houssem Aouar è tornato sul gol di Llorente, che ha permesso ai gallorossi di uscire dal Franchi con un punto: "Ho tolto io la maschera a NDicka. Non vedeva bene con la maschera, gli ho detto di darmela. Poi ha fatto l’assist, quindi è andata bene. L'assist è merito mio? Non no è merito suo". L'ex giocatore dell'Eintrracht Francoforte ha indossato la maschera perché è tornato da Monza con una microfrattura al naso.