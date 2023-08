Houssem Aouar, centrocampista della Roma, è intervenuto a DAZN dopo il pari con la Salernitana.



"E' stata una partita molto difficile per noi, anche per me perché è un nuovo calcio. Spero di fare meglio per la squadra e sono contento della partita, meritavamo di vincere. Dobbiamo migliorare, sono fiducioso per il futuro".