Tra i volti nuovi della Roma di Josè Mourinho c'è, centrocampista classe '98 arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lione. I giallorossi hanno superato la concorrenza di Betis Siviglia e altri club, intervistato dal Corriere dello Sport il giocatore ha raccontato i motivi che l'hanno convinto a venire in Italia: "; Pinto ha dimostrato di volermi davvero. Ma quando si vive qui è più facile convincere qualcuno, la vera attrazione è la Roma".MODELLI E MAESTRI - "Zidane è stato unico e inimitabile, non arriverò mai al suo livello. E' il mio giocatore preferito per tecnica ed eleganza.- "Nei giorni in cui stavamo trattando ho sentito sia Grenier che Garcia, mi hanno parlato di un posto magnifico con dei tifosi straordinari. Me ne sono già accorto girando per strada,".- "Sono una persona ambiziosa e. Non lo considero come un momento di passaggio, sarebbe sbagliato".- "Per due anni ho giocato a due davanti alla difesa, se l'allenatore dovesse decidermi di schierarmi in quel ruolo sarei a disposizione., ho sempre pensato che i calciatori forti debbano giocare insieme".- "Dybala ha un talento speciale, si vede ogni giorno in allenamento. Ma si può dire la stessa cosa proprio per Pellegrini e. Il compagno col quale sto più tempo è N'Dicka, ma penso sia normale parlando tutti e due francese".