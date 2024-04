Roma, Aouar neanche in panchina nel derby contro la Lazio: il motivo

17 minuti fa



Houssem Aouar, centrocampista algerino della Roma, non era atteso nell'elenco dei titolari per il derby contro la Lazio, ma non figura nemmeno tra i componenti della panchina. L'algerino, che sia con Mourinho sia con De Rossi è stato spesso alternativo al capitano Lorenzo Pellegrini, non ha sofferto però alcun tipo di infortunio.



Si tratta infatti di uno stato influenzale che ha impedirà all'ex Olympique Lione di prendere parte alla stracittadina anche da subentrante.