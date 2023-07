Houssem Aouar è partito col piede giusto. Nell'amichevole che ha aperto l'estate della Roma - oggi contro la Boreale - il centrocampista marocchino ha contribuito con un gol al 4-0 giallorosso. Nel post partita il giocatore ha parlato a commento del match, dando anche importanti spunti in vista del prossimo campionato.



IO COME ZIDANE - Sul primo gol in maglia Roma, il centrocampista ha commentato: "Sono molto contento. Per me è un onore indossare la maglia della Roma. Sto ancora lavorando per questa stagione. Posso aiutare anche in faserealizzativa, ma non è il mio primo obiettivo. Posso segnare molti gol per aiutare la squadra". Interrogato poi sui giocatori di riferimento, Aouar ha svelato: "Posso giocare in molte posizioni come Zidane, Iniesta e Totti. Voglio diventare un grande giocatore come loro". Non è mancato il riferimento a Mourinho: "Per me è un onore lavorare con lui. Il mister è un grande allenatore, può aiutarmi molto. Sono pronto". Infine il nuovo acquisto della Roma ha detto la sua sul giovane Riccardo Pagano, anche lui in gol nell'amichevole di oggi: "Un buon giocatore, con grande ambizione e per la squadra è un bene. Tutti vogliamo giocare qui".