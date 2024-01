Roma, arriva Huijsen: sbarca alle 16,40. Ecco tutti i dettagli dell'operazione

È fatta per l'arrivo di Huijsen alla Roma. Il difensore della Juventus sarà un nuovo giocatore giallorosso. La cifra del prestito oneroso è di 650mila euro. Se il difensore olandese dovesse giocare dieci partite con i giallorossi, dalla cifra del prestito oneroso verranno scontati 250mila euro. Di conseguenza, in quel caso la Roma pagherebbe soltanto 400mila euro, mantenendo comunque il 50% sulla futura rivendita di Cherubini. Huijsen svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi. Il suo arrivo è fissato alle 16.40 all'aeroporto di Fiumicino. Cherubini, invece, nei prossimi giorni diventerà un giocatore della Juventus, ma l'affare è slegato dalla trattativa per il classe 2005.



CHERUBINI- Il centrocampista si trasferirà a titolo definitivo Prima però dovrà rinnovare il suo contratto fino al 2027. Come riportato anche da SkySport, la Roma manterrà il 50% sulla futura rivendita. Saluta a pochi mesi dal suo esordio in Europa League nel match contro lo Slavia Praga. Il giocatore nelle settimane scorse era stato al centro di alcune polemiche per aver commentato un post social contro Giulia Cecchettin