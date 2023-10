Comunicato del Club https://t.co/kor767owFW — AS Roma (@OfficialASRoma) October 19, 2023

Dopo aver incassato le accuse ora la Roma reagisce. Il club con un comunicato ha difesoi due calciatori tirati in ballo da Corona e che hanno intenzione di querelare l’ex paparazzo. “In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni - si legge nel comunicato -.. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda".