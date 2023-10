In casa Roma si sta per chiudere il capitolo main sponsor. Dopo la rottura con DigitaliBits e la parentesi con SPQR sulla maglia, il club giallorosso sarebbe in contatto con il Fondo d'investimento sovrano di Riad sia attraverso la compagnia araba Riyadh Air sia attraverso l'ente del turismo di Riad. I Friedkin stanno portando avanti la trattativa grazie ad un'idea nata da Michael Wendell (nuovo Chief Commercial and Brand Officier del club) dopo quelle svolte con Turkish Airlines e American Airlines. Non è la prima volta che il club giallorosso si lega al mondo arabo. Lo stesso era accaduto con Qatar Airways nel triennio 2018-21 con il quale era stato chiuso un accordo da 36 milioni (4 la prima stagione, 12 la seconda e 20 la terza). L’altra società nel mirino del fondo saudita, sarebbe la Juventus con i primi contatti iniziati già la passata stagione. La mossa sarebbe legata anche alla corsa a Expo 2030 tra la Capitale e Riad. E qui nasce il caso diplomatico vista la contesa per ospitare l’Expo 2030. Per la capitale e il suo sindaco Gualtieri è l’ultima occasione di collocarsi sullo scacchiere globale degli investimenti internazionali, per rilanciarsi come capitale non solo italiana ma europea.