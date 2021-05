E' un momento magico per Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma, grazie allo strepitoso finale di stagione in giallorosso, è stato infatti convocato nella nazionale maggiore del Gambia. Un traguardo molto importante e tutt'altro che pronosticatile, visto che fino a qualche mese fa il ragazzo doveva ancora fare il suo esordio in prima squadra dopo i mesi trascorsi come punto fermo della Primavera .Il giocatore prenderà parte ai prossimi impegni amichevoli del Gambia contro Niger, Togo e Kosovo.