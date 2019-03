La scelta di Claudio Ranieri è stata presa da Francesco Totti, ed è la prima da dirigente della Roma per l'ex capitano. Un segnale di quello che sarà il futuro. Per Totti, infatti, è in arrivo una promozione nell'area tecnica soprattutto ora che Monchi lascerà. Lo stesso Ranieri potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico.