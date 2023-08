Due punte, una esperta e l'altra in rampa di lancio. Mourinho ha ricevuto una doppia promessa dai Friedkin. Lunedì dovrebbe scartare il primo regalo, con un po' di ritardo. Si tratta di Duvan Zapata che, nonostante l'infortunio occorso in queste ore a Tourè, vuole lasciare l'Atalanta. Sabato scorso il colombiano era stato a un passo dai giallorossi prima che il club nerazzurro cambiasse le carte in tavola: non più prestito con riscatto in base alle presenza ma titolo definitivo.



COSTI - A prezzo più basso: da 10 a circa 7 milioni. In queste ore Pinto ha stretto il cerchio che dovrebbe portare Zapata domani a prendere l'aereo per Roma. Mancano alcuni dettagli ma difficilmente stavolta la Roma non chiuderà il colpo come anticipato dal giornalista Roberto Maida. Il colombiano in questi giorni si era sentito con Mourinho ricevendo assicurazioni precisioni sul ruolo da titolare e sulla centralità nel progetto del gioco dello Special One che ad oggi può contare solo su Belotti. Duvan guadagnerà circa 2,7 milioni a stagione più bonus per i prossimi tre anni. A meno di (altre) sorprese il primo attaccante è arrivato. Il secondo sarà più giovane, c'è una bozza di accordo per avere Marcos Leonardo a gennaio. Il Santos infatti ha promesso al ragazzo di liberarlo a fine anno anche a una cifra inferiore rispetto a quella proposta dalla Roma una settimana fa.