L'ultimo acquisto in casa Roma dovrebbe essere Felix Asena Gyan. Il giocatore, conosciuto meglio come Felix, è un attaccante di 18 anni nato in Ghana ed insieme a Reynolds andrà ad occupare le due caselle da extracomunitario che i giallorossi possono riempire per questa stagione. Una delle poche cose che si sanno sul suo conto è che era stato offerto anche al Milan.