In bocca al lupo a @Cristante e @nikolakalinic per un pronto recupero dai rispettivi infortuni, vi aspettiamo presto in campo — Inter (@Inter) 21 ottobre 2019

Nikola Kalinic e Bryan Cristante saranno costretti a lunghi stop dopo gli infortuni subiti durante Sampdoria-Roma. L'Inter, su Twitter, ha lanciato un messaggio positivo verso i due giocatori della Roma, scrivendo: "In bocca al lupo a Cristante e Kalinic per un pronto recupero dai rispettivi infortuni, vi aspettiamo presto in campo".