Non solo Nzonzi. La Roma sta provando a piazzare ancora David Santon. Il terzino ha rifiutato le proposte di Fulham e Venezia, ma non sarà reintegrato in rosa. Si valutano così offerte da quei campionati in cui il mercato è ancora aperto. In particolare dalla Turchia con Besiktas e ​Istanbul Basaksehir disposte a prendere il giocatore a titolo gratuito.