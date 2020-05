La Roma, grazie all’acquisto di Carles Perez, ha stabilito un rapporto privilegiato col Barcellona, scrive La Gazzetta dello Sport. Nei giorni scorsi è venuta allo scoperto la trattativa per avere in prestito il terzino sinistro Firpo – peraltro oggetto di desiderio anche dell’Inter – adesso invece a salire alla ribalta è Jean-Claire Todibo, 20 anni, di proprietà del club catalano che però, visto l’utilizzo limitato che poteva farne, lo ha dirottato in prestito a gennaio allo Schalke. Visto che a fine stagione il francese è destinato a tornare alla base, la Roma vorrebbe inserirsi per portarlo alla corte di Fonseca, soprattutto se non gli sarà possibile tenere Smalling.