L’interruzione del calcio a causa della pandemia si riversa sui negoziati per Pepê, attaccante del Gremio nella lista dei desideri di Petrachi: a dicembre gli osservatori del diesse leccese erano partiti in Brasile per visionare il giovane talento. Ma la Roma, che aveva manifestato il suo interesse già prima dei giochi pre-olimpici, non è l’unica società a seguire il profilo del giocatore: su di lui Bayern Monaco, Valladolid (costretta a uno stand-by nelle trattative per colpa del coronavirus) e Ajax. C’è poi il PSVche, secondo quanto riportato da globoesporte.com, avrebbe già avanzato l’offerta di 15 milioni.