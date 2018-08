Roma-Atalanta 3-3 (1-3 primo tempo)



Marcatori: 2′ Pastore, 20′ Castagne, 22′, 38′ Rigoni, 60′ Florenzi, 83′ Manolas



Ammoniti: Djimitsi (A), Nzonzi (R)



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi (73′ Schick), Manolas, Fazio, Kolarov; Lorenzo Pellegrini (45′ Nzonzi), De Rossi, Cristante (45′ Kluivert); Under, Dzeko, Pastore.

All.: Di Francesco



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Mancini (64′ Toloi), Palomino; Castagne, Valzania (53′ de Roon), Pessina (50′ Hateboer), Ali Adnan; Pasalic; Zapata, Rigoni.

All.: Gasperini



Arbitro: Fabbri