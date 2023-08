E’ lo Zapata-day. O quasi. In queste ore, infatti, stanno per essere definiti i dettagli dell’accordo tra Roma e Atalanta che porterà il colombiano 32enne alla corte di Mourinho. Quando? Stasera, o forse domani. Ormai però non sembrano esserci più dubbi: Zapata sarà il nuovo attaccante della Roma.



DETTAGLI - L’accordo è stato definito a titolo definitivo e vedrà i Friedkin sborsare 6 milioni più circa 3,5 di bonus. Bocciata quindi la proposta di prestito. A Duvan un triennale da 2,7 milioni più bonus ad arrivare a 3 con la possibilità di una liberatoria al terzo anno con penale. Come detto entro stasera dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Domani Zapata è atteso a Trigoria e sarà a disposizione di Mou già domenica col Verona.