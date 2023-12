Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Roma-Sheriff, Rakow-Atalanta e Ferencvaros-Fiorentina, ultima giornata di Europa League e Conference League:



ROMA-SHERIFF TIRASPOL, ore 18:45



Arbitro: Jérôme Brisard FRA

Assistenti: Nicolas Danos, Aurélien Drouet FRA

Quarto uomo: Jérémy Stinat FRA

Var: Benoît Millot FRA

Avar: Rob Dieperink NED



32' - Raddoppia la Roma con Belotti. Posizione di Zalewski al limite ma confermata come regolare dopo un lungo check del Var



RAKOW CZESTOCHOWA-ATALANTA, ore 21



Arbitro: Enea Jorgji ALB

Assistenti: Denis Rexha, Ridiger Çokaj ALB

Quarto uomo: Florian Lata ALB

Var: Carlos del Cerro Grande ESP

Avar: Guillermo Cuadra ESP



FERENCVAROS-FIORENTINA, ore 18:45



Arbitro: Luis Godinho POR

Assistenti: Rui Teixeira, Pedro Almeida POR

Quarto uomo: Ricardo Baixinho POR

Var: Helder Malheiro POR

Avar: Vasco Santos POR



30' - Giallo per proteste per Milenkovic, capitano di serata della Fiorentina.



9' - primo giallo del match per Mandragora, ruvido nel contrasto.



3' - Barak a gamba alta in un contrasto, primo fallo e niente cartellino. Il ceco però ha rischiato.