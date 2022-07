Forse c’è un karma speciale che porta i calciatori a viaggiare sull’asse Bergamo-Roma: affari fatti (Toloi, Mancini, Cristante, Ibanez), altri sfumati in extremis (Karsdorp), fatto sta che i discorsi fra l’Atalanta e il club giallorosso si sono infittiti di nuovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Siamo ancora a livello di “idee in movimento”, ma i contatti sono stati avviati e si è aggiunto un nome “caldo” a quelli già messi sul piatto negli ultimi giorni: quello di Luis Muriel. Che potrebbe diventare un giocatore di Mourinho assieme a Mario Pasalic, ma anche al suo posto, e ad Aleksej Miranchuk, in uscita dalla Dea. All'Atalanta piace ancora El Shaarawy.