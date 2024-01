Roma-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Ruggeri su Karsdorp, netto il penalty. Kolasinac rischia

La sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Atalanta, in scena alle 20.45, chiude la domenica della 19esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Roma-Atalanta - ore 20.45

Aureliano

Costanzo – Palermo

Iv: Doveri

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.



45'+7' - Che rischio per Kolasinac! Interviene su Dybala lanciato verso la porta, spingendo l'argentino: Aureliano lascia correre ma il fischio con conseguente cartellino, forse anche rosso, poteva starci.



37' RIGORE PER LA ROMA - Calcio di rigore per i giallorossi: Carnesecchi anticipa in uscita Lukaku ma lascia scoperta la porta, Zalewski prova a sorprenderlo da fuori area, ma il pallone viene toccato ancora dal portiere, poi l'azione prosegue con Karsdorp che, da due passi, non trova il gol, perché colpito da Ruggeri. Aureliano non vede, ma viene richiamato dal VAR e assegna il penalty e il giallo al bergamasco, con una decisione corretta.