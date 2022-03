Roma-Atalanta è l'anticipo delle 18 del sabato della 28esima giornata di Serie A. Di seguito Calciomercato.com analizza gli episodi dubbi nella moviola della partita.





ROMA-ATALANTA, ore 18

Arbitro: MASSA

Assistenti: TEGONI-LO CICERO

Quarto Ufficiale: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: RANGHETTI



20' - Cartellino giallo per Abraham: l'attaccante della Roma viene punito da Massa per l'episodio ai danni di Demiral, dopo essere partito in velocità e avergli calpestato involontariamente il ginocchio.



12' - Intervento rischioso di Zalewski in area di rigore della Roma, chiusura su Pessina: l'intervento è al limite.