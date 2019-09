Reduce da tre successi di fila tra campionato ed Europa League, la Roma prova a confermarsi in un test europeo che potrebbe dare ulteriori certezze a Paulo Fonseca. Ospite all'Olimpico, infatti, è l'Atalanta di Gasperini, che arriva dal pareggio dei minuti finali ottenuto contro la Fiorentina. Fonseca propone dal 1' Smalling, all'esordio in maglia giallorossa. Sulla fascia, spazio anche a Spinazzola. Sorpresa, invece, nei bergamaschi: non c'è Zapata dal 1', bensì Malinovskyi insieme a Gomez e Ilicic.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Nelle ultime cinque gare giocate all'Olimpico, la Roma non ha mai battuto l'Atalanta: i bergamaschi, in generale, hanno perso una sola delle ultime nove sfide di campionato contro i giallorossi. La squadra di Fonseca, tuttavia, arriva da 16 gare casalinghe consecutive con gol. Incubo nerazzurro è Edin Dzeko, autore di quattro gol nelle ultime cinque sfide tra le due squadre. La stessa Roma, per Gasperini, è avversario tosto: i giallorossi hanno vinto 12 delle 21 sfide contro il tecnico, che con nessun'altra squadra vanta score peggiore.