LIVE Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Karsdorp dietro, c'è Zalewski. Fuori Scamacca, Miranchuk con CDK

La sfida dello Stadio Olimpico tra la Roma di Josè Mourinho e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in scena alle 20.45, chiude la domenica della 19esima giornata di Serie A, l'ultima di andata: i giallorossi, reduci da una sola vittoria nelle ultime tre in campionato e attesi dal derby di Coppa Italia, sono settimi a -8 dalla zona Champions e a -1 dai bergamaschi, a loro volta in lotta per l'Europa. a -7 dal quarto posto e rivali del Milan nella coppa nazionale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.