Non ha convinto, per la seconda volta di seguito dopo la Juve, la prestazione dell'esterno destro Joakim Maehle che, ai canali della società Atalanta.it ha svelato cosa è mancato alla Dea per battere la Roma: "Abbiamo creato tanto e avevamo la possibilità di portare a casa i tre punti. Sfortunatamente è arrivato il cartellino rosso e da lì è diventato tutto più difficile. Siamo dispiaciuti".



TROPPI SPAZI ALLA ROMA- "È sempre complicato difendere in inferiorità numerica, gli avversari hanno più spazi per attaccare. Sul tiro di Cristante non era facile difendere, ma è stata un'opportunità da gol che non dovevamo concedere. Tuttavia, anche in 10 contro 11, abbiamo creato delle buone occasioni con Pasalic e Muriel, non clamorose, però siamo stati comunque sempre pericolosi. Ora affrontiamo il Bologna che è un'ottima squadra, dobbiamo recuperare bene le energie e prepararci al meglio per la prossima gara".