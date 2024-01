Roma-Atalanta, Rocchi si complimenta con Aureliano: 'Clima allucinante'

Dalle lamentele ai complimenti. Aureliano criticato in campo e davanti ai microfoni rispettivamente da Mourinho e Gasperini, ha incassato poche ore fa le lodi di Gianluca Rocchi. Ifischietto della sezione di Bologna avrebbe ricevuto un attestato di stima da parte del designatore per il suo arbitraggio durante Roma-Atalanta considerando il clima "allucinante" dello Stadio Olimpico. Inoltre Rocchi nella conferenza stampa sarebbe pronto a condannare con fermezza il clima ostile nato ultimamente intorno alla classe arbitrale, non solo nella Capitale, ma in tutti gli stadi della Serie A.