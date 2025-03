Roma-Athletic Club formazioni, dove vederla in tv e streaming

Segui Roma-Athletic Club in diretta su NOW

Partita: Roma-Athletic ClubData: giovedì 6 marzoOrario: 21.00Canale Tv: SkyStreaming: Sky Go, Now(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Ranieri.(4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Berenguer.. Valverde.: Ranieri ha quasi tutto il gruppo a disposizione. Sospiro di sollievo per Celik: gli esami strumentali all’adduttore non hanno evidenziato lesioni. Non ci sarà Paredes per squalifica, è pronto Cristante. Out Gourna-Douath e Salah Eddine che non sono presenti in lista Uefa.

: Roma-Athletic Club sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).: la partita sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go