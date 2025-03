Getty Images

La Roma vince 2-1 all’ultimo secondo e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale. Decide Shomurodov, tra i migliori anche Angeliño (altro gol) e Celik. Sbaglia Celik nel gol di Inaki Williams.6 – Sempre attento nelle uscite. Non può nulla sul gol di Inaki7 – Smaltito il problema all’adduttore torna subito dal 1’. È provvidenziale con un intervento su Nico Williams a metà del primo tempo. Bravo a trovare l’assist per Angeliño. Non sbaglia un colpo in fase difensiva6,5 – Lotta fin dai primi minuti e strappa applausi. Positiva la sua prova

5,5 – Sbaglia sul gol dell’Athletic e si perde Inaki. Meno pimpante del solito– C’è lui dal 1’ a sorpresa al posto di Saelemaekers, ma l’obiettivo è contenere il più possibile Nico Williams. Nel primo tempo tante sgroppate sulla destra e fa prendere due gialli agli spagnoli (dal 60’7: serve l’assist per Shomurodov, provvidenziale)6 – Bene in mezzo al campo. Dà equlibrio alla squadra e prova anche la giocato con dei lanci lunghi precisi.6 – Dà una palla magica a Dovbyk che però non riesce a segnare. Si sacrifica anche lui nella marcatura su Nico (dal 77’ Koné SV)

7 – Corre senza mai fermarsi e questa, ormai, non è più una notizia. Trova un altro gol (quarto stagionale) e si conferma il protagonista assoluto della Roma di Ranieri6 – L’atmosfera da stadio argentino lo esalta. Delizia i tifosi con delle belle giocate dai primi minuti di gioco. Al 40’ spacca la traversa (dal 71’6: tanta corsa e sfiora anche il gol)6 – Parte un po’ in sordina, poi cresce col passare dei minuti. È una mina vagante per la difesa dell’Athletic. Al 40’ da una sua bella giocata nasce l’azione che porta alla traversa di Dybala. Si divora un gol nella ripresa (dal 60’6: entra bene)

5,5 – Non è al 100% ma Ranieri non vuole rinunciare a lui. Ha la palla dell’1-0 al 20’ ma la cestina con riuscendo a colpire bene il pallone. Si vede poco nella ripresa (dal 71’7: trova il gol del 2-1 che manda in estasi l’Olimpico)Allenatore: Ranieri – La vince ancora i cambi Claudio Ranieri. Decima vittoria casalinga per la Roma da quando c’è lui. Una squadra rinataAgirrezabala 6De Marcos 6Vivian 6Yeray 5Yuri 5,5Ruiz de Galarreta 6Jauregizar 6Iñaki Williams 7Gomez 5,5Nico Williams 5,5

Sannadi 5Paredes 6Guruzeta 6Prados 6Vesga 6Berenguer 6Allenatore: Valverde 5,5