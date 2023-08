La Roma, dopo lo stop per Zapata, è ancora a caccia di una punta. Nelle ultime ore potrebbe aver recuperato terreno un giocatore conosciuto molto bene sia dal GM giallorosso che da mister Mourinho come riporta Siamolaroma.it. Carlos Vinicius si trova in questo momento ai margini del Fulham e proprio coi due sopra citati ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera: al Benfica, infatti, con Tiago Pinto ancora società, segnò con una regolarità importante, 24 volte in 44 occasioni (coppe comprese). Con lo Special One, invece, nell’anno del Tottenham fece molta fatica in campionato, ma nelle altre competizione fu estremamente prolifico: il binomio con l’attuale mister della Roma fruttò all’epoca 10 reti in 22 presenze. Proprio Carlos Vinicius, qualche mese fa, parlò del suo rapporto con l’ex tecnico interista: “E’ una persona con un grande cuore, dicono sia un maleducato, ma non è cosi. Lo considero ancora un amico, nutro affetto per lui, mi aiutò tanto a Londra”.