Un ritorno alle origini, non al Porto o al Braga ma al Benfica. In Portogallo sono tante le voci che confermano l'interessamento del club di Lisbona (in crisi di risultati in campionato dove è quarto) per Paulo Fonseca visto il buon lavoro svolto alla Roma. Il tecnico è in scadenza e il suo contratto con i giallorossi si rinnoverebbe automaticamente solo in caso di qualificazione in Champions. Secondo Leggo Fonseca sarebbe attratto dalla possibilità di tornare in patria dove peraltro vivonoi figli.