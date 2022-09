Mancano ancora tre settimane alla doppia sfida di Europa League traEppure per qualcuno l'avvicinamento al duello che potrebbe decidere le sorti del Gruppo C è già cominciato. E non solo perché per un giocatore in particolare quell'evento sarà quasi un derby. Del resto per chi ha militato per cinque stagioni nella Lazio affrontare i giallorossi non potrà mai essere una partita come le altre.Nel Betis che si preannuncia essere come il principale antagonista della truppa di Mourinho nel girone di qualificazione della seconda competizione europea c'è un giocatore che più di tutti scalpita, travolto dalla voglia di scendere in campo: è l'ex lazialeMa il pericolo nel trovarsi di fronte il vecchio avversario cittadino per i giallorossi non è rappresentato tanto dai trascorsi dell'italo-brasiliano. Il vero problema per Dybala, Abraham e compagni sarà piuttosto quello di avere a che fare conNon a caso dopo l'ultimo turno di campionato, Sofascore ha inserito il 25enne di ColinaDopo aver praticamente annullato Karim Benzema nel giorno del suo esordio con la maglia biancoverde avvenuto proprio contro il Real Madrid al Bernabeu, Luiz Felipe si è ripetuto nel turno successivo sul centravanti della nazionale spagnola Gerard Moreno, contribuendo in maniera decisiva al successo degli andalusi sul Villareal.dall'impatto clamorosamente incisivo avuto dal nazionale azzurro con il calcio spagnolo. El Diario de Sevilla lo ha definito un "titano", mentre per ABC Sevilla è addirittura "il Kaiser della difesa del Betis".Appellativi che parlano da soli e che rappresentano già un avvertimento per la Roma in vista delle decisive sfide europee di metà ottobre.