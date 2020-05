Il Psg cerca il prossimo anno il 10° scudetto per agganciare il Saint Etienne nei record della Ligue One. Nel mirino dei parigini c’è da tempo Lorenzo Pellegrini anche perché la clausola da 30 milioni (pagabile in due annualità) fa gola a tutti. Il rinnovo del centrocampista con la Roma è ancora tutto da definire, così l’ipotesi di un trasferimento sotto la Torre Eiffel al fianco di Verratti diventa più di una tentazione anche perché per lui è pronto un quadriennale da 4 milioni a stagione.