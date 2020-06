IL TABELLINO

Come riapertura della Liga, dal derby di Siviglia ci aspettavamo proprio quello che abbiamo visto:. Dopo tre mesi di sosta, senza amichevoli e con pochi allenamenti collettivi, il ritmo non poteva essere troppo più sostenuto. Il gioco è stato tutto del Siviglia che nei primi 45' aveva già costruito quattro buone occasioni per segnare, mentre il Betis faticava moltissimo a creare la manovra.E ha ribadito che la sua forza sta soprattutto sugli esterni dove ha imperversato l’ex genoano Ocampos, protagonista di una partita da applausi, con un incrocio dei pali, il gol dell’1-0 e lo stupendo colpo di tacco diventato l’assist per il 2-0 di Fernando.Ha iniziato proprio l’ex genoanocentrando l’incrocio dei pali con un destro spaventoso; ha proseguitocon un colpo di testa di poco a lato su azione di calcio d’angolo, dopo aver bruciato; poi Luukancora di testa (fuori di niente) e ancora in anticipo su Sidnei; infine di nuovo Ocampos con un destro respinto da Joel. Il Siviglia era sorretto da Fernando, ex Manchester City, da cui nascevano le iniziative per gli esterni Ocampos e Munir, giocatori molto tecnici e continuamente sostenuti dai due terzini.. Dei sei ex “italiani” a disposizione dei due tecnici, in campo dall’inizio ce n’erano solo due, Ocampos e l’ex viola, con chioma platinata ma, come ai tempi di Firenze, mai davvero incisivo. In panchina nel Betis l’altro ex fiorentino, nel Siviglia l’ex interista, l’ex milanistae l’ex palermitano. C’era qualità anche fuori.Anche se il ritmo non era altissimo, al 30' del primo tempo l’arbitro Matheu Lahoz ha interrotto la partita per permettere ai giocatori di dissetarsi: a Siviglia, quando alle 22 è iniziata la partita, c’erano 21 gradi. A inizio ripresa, nel Betis è uscito Sidnei, di sicuro non al meglio, ed è entrato Feddal. Ma l’irruzione del Siviglia nel secondo tempo prima ha sorpreso il Betis e poi l’ha piegato. Due buone possibilità di segnare con Jordan e Munir hanno anticipato il vantaggio della squadra di Lopetegui.(gli è saltato sulle spalle affossandolo). Nel Betis è entrato il gioiellino messicano Diego Lainez, classe 2000, per l’inconcludente Tello. Il tempo di mettere piede in campo e il ragazzino ha dovuto assistere al raddoppio degli avversari.Il Betis non riusciva a riemergere dall’ondata del Siviglia, il tecnico Rubi ha tentato con un doppio cambio: l’ex viola Joaquin e Loren. Poco prima Borja Iglesias ha avuto la prima occasione per la sua squadra. Dopo i quattro cambi del Betis, ha risposto anche Lopetegui con Banega al posto del migliore della partita, Lucas Ocampos, e il marocchino En Nesyri per De Jong.. Con i 10 cambi (anche se il primo è stato fatto nell’intervallo), nel secondo tempo Lahoz ha concesso 6 minuti di recupero.--------------------(4-1-4-1): Vaclik 6; Jesus Navas 6,5 Koundé 7 Diego Carlos 7 Reguilón 7 (35' st Escudero sv); Fernando 7,5; Ocampos 8 (26' st Banega 6) Jordán 6 Torres 7 (35' st Vazquez sv) Munir 7 (20' st Suso 6); L. De Jong 6 (26' st En Nesyri). A disposizione: Bono, Nolito, S. Gomez, Jose Mena, Rony Lopes, G. Rodriguez, Juanlu. Allenatore: Lopetegui 7,5(4-3-3): Joel 6,5; Emerson Royal 5,5 Bartra 5 Sidnei 5 (1' st Feddal 5,5) Alex Moreno 5 (33' st Alfonso Pedfraza sv); Alena 5,5 (25' st Joaquin 6) Guido Rodriguez 5,5 Canales 5,5; Fekir 5 Borja Iglesias 5 (25' st Loren 5,5) Tello 5,5 (16' st Lainez 6). A disposizione: Martin Fernandez, Barragan, Willian Carvalho, Gonzalez, Guardado, Mandi, Rodri. Allenatore: Rubi 5: Mateu Lahoz 611' st Ocampos (S) su rigore, 17' st Fernando (S)4' st Emerson Royal (B) e 8' st Bartra (B) per gioco falloso.