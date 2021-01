Tiago Pinto spera che la negatività al Covid arrivi presto perché non vuole perdersi per niente al mondo il suo primo derby. I profili su cui sta lavorando il nuovo g.m. della Roma sono sostanzialmente due: l’attaccante e l’esterno destro a tutta fascia. Secondo la Gazzetta dello Sport davanti, Pinto spera che El Shaarawy riesca in questi giorni a risolvere il suo contratto con lo Shanghai Shenhua, in modo tale da poter poi firmare a parametro zero con la Roma e magari riuscire a chiudere già entro il week end. L'accordo economico col calciatore è pronto da ottobre: 2,5 milioni più bonus a stagione. La Fiorentina aspetta in finestra. Fonseca l’ha indicato come il suo preferito, in alternativa ha chiesto di andare su Bernard.