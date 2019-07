È il giorno di Pau Lopez in casa Roma. La società giallorossa è pronta ad accogliere il suo nuovo portiere, costato circa 30 milioni di euro: lo spagnolo ieri ha lasciato il ritiro del Betis Siviglia per preparare i bagagli e cominciare la sua avventura capitolina. Lopez sta per sbarcare a Fiumicino, anche se ci sarà da aspettare qualche altro minuto: l’atterraggio del suo volo era previsto per le 11.30, ma c’è stato un leggero slittamento.