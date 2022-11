La Roma, vista la pausa forzata per il Mondiale, sta iniziando a lavorare per il mercato invernale. Uno dei nomi che da ormai quest'estate è sull'agenda del duo portoghese Pinto-Mourinho, è Jakub Kiwior, centrale polacco dello Spezia. Come riportato però dal Mundo Deportivo, molte squadre europee hanno messo gli occhi sul difensore classe 2000 che quest'anno sta alzando notevolmente la qualità delle proprie prestazioni guadagnandosi anche il Mondiale in Qatar con la propria nazionale. In Italia c'è il Milan che come la Roma si era interessato a lui già in estate, ma oltre ai rossoneri ci sono anche Atletico Madrid, Tottenham, West Ham e Villarreal.