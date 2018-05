Il d.s. giallorosso Monchi si sta dedicando alla questione legata a Bryan Cristante. Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono stati ulteriori contatti con l’agente del giocatore (Giuseppe Riso) e anche con il club di appartenenza, l’Atalanta, per una trattiva che continua a vedere la Roma in pole position sulle altre pretendenti (Juventus, Inter e Lazio, tutte molto interessate al giocatore nerazzurro).



Roma e Atalanta sono quindi sostanzialmente d’accordo sulla valutazione da dare al giocatore, circa 25 milioni più 5 di eventuali bonus. A Trigoria, di fatto, hanno alcuni giocatori da poter mettere sul piatto della bilancia, ad iniziare proprio da Gregoire Defrel, l’attaccante francese che così tanto piace a Gian Piero Gasperini. Il problema, però, su questo aspetto è duplice: il primo è che Defrel guadagna una cifra importante (1,8 milioni di euro a stagione), più di un qualsiasi altro giocatore dell’Atalanta.; il secondo è che il francese è stato pagato la scorsa estate dalla Roma 20 milioni più 3 di bonus e dovrebbe quindi per forza di cose finire a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.