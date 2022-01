Flavio Roma, nel corso di una intervista a Tuttojuve, parla della prossima sfida a San Siro tra i ragazzi di Allegri e il Milan: "La Juve deve fare molta attenzione a questo Milan... Perchè, dopo il ko contro lo Spezia, sarà un Milan arrabbiatissimo. Però c'è da dire che la Juve non va mai data per spacciata: alla fine, in un modo o nell'altro, i bianconeri riescono a venirne fuori bene sempre".