Dopo una trattativa lampo Sardar Azmoun è sbarcato a Roma. Il giocatore è arrivato a Ciampino alle ore 20,40 con un aereo privato partito da Colonia. Ad attenderlo solo 15 tifosi, domani previste per lui le visite mediche di rito.



La formula dell'affare è quella del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni a favore del Bayer Leverkusen. L'acquisto dell'iraniano, successivo al fallimento della trattativa per Zapata, non dovrebbe essere l'unico dell'attacco di Mourinho che ha già parlato con Azmoun tramite videochiamata. Durante la notte, Tiago Pinto aveva dato una grande accelerata all'operazione. Ora mancano solo le visite mediche e la firma.