Roma, Azmoun è tornato a Trigoria. Ci sarà contro l'Inter

Sardar Azmoun è tornato a Trigoria. Oggi l'iraniano ha conosciuto Daniele De Rossi per la prima volta, poiché quando era partito per la Coppa d'Asia sulla panchina giallorossa c'era ancora José Mourinho. L'attaccante dopo la cocente eliminazione in semifinale vuole subito essere a disposizione del nuovo mister e domani verrà convocato per il match contro l'Inter. Inoltre ci sarà anche giovedì contro il Feyenoord visto che è stato inserito in lista Uefa.