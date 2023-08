Sardar Azmoun è sbarcato a Roma, e tra le principali critiche al suo acquisto c'è la partecipazione con l'Iran alla prossima coppa d'Asia che lo vedrebbe protagonista a gennaio in Qatar. In queste ore, però, si fa sempre più concreta l'intenzione da parte dell'attaccante di non partecipare al torneo. Una intenzione già comunicata alla Roma dagli agenti di Azmoun anche se ancora non è stata resa ufficiale. Azmoun, infatti, è uno dei simboli dell'Iran (45 gol in 71 partite) oltre che un paladino dei diritti delle donne in un paese dove non è facile far valere il proprio pensiero.