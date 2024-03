Roma, Azmoun segna poi esce per infortunio in nazionale: emergenza in attacco per De Rossi

La Roma guarda con interesse ai match delle nazionali in cui saranno impegnati diversi giocatori giallorossi nei prossimi giorni. Dall'Asia arrivano tuttavia brutte notizie che riguardano Sardar Azmoun, centravanti della rosa di De Rossi che oggi scendeva in campo con l'Iran nel match vinto 5-0 contro il Turkmenistan, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026.



LO STOP - L'attaccante della Roma è infatti stato sostituito per infortunio muscolare al 46' della sfida, poco dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-0. Uno stop la cui entità andrà chiarità meglio nei prossimi giorni, quando il giocatore si sottoporrà ai controlli medici di rito. Presente in campo nella sfida contro il Turkmenistan anche Mehdi Taremi, promesso sposo dell'Inter.



EMERGENZA IN ATTACCO - De Rossi spera di non perdere un altro attaccante, in un periodo in cui anche Paulo Dybala è fermo ai box per una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra. A questo si aggiunge il sovraccarico all'inguine patito da Romelu Lukaku, che non sarà a disposizione del Belgio per il match contro l'Irlanda, mentre dovrebbe farcela per la sfida con l'Inghilterra. Tammy Abraham va verso il rientro, ma non è ancora in grado di prendere in mano le redini dell'attacco. Tutti motivi per cui non perdere Azmoun sarebbe prezioso per De Rossi, almeno per avere a disposizione più alternative in attacco, quando gli attaccanti giallorossi sembrano scarseggiare. In questo senso, la sosta giunge in aiuto, dando ai giocatori più spazio per il recupero. Lo stop di Azmoun fa però scattare l'allarme in casa Roma.



IL CALENDARIO - Il calendario della Roma nelle prossime settimane si infittisce, con diversi match importanti al rientro dalla sosta. Prima il Lecce in trasferta il 1° aprile, poi sarà la volta del derby con la Lazio il 6 aprile, fino ad arrivare all'importantissima sfida ai quarti di Europa League contro il Milan a San Siro, in programma per l'11 aprile. Spazio poi a Udinese-Roma il 14 aprile, mentre il 18 sarà la volta del ritorno europeo contro il Milan.