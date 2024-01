Roma-Baldanzi, ci siamo: cifre e dettagli dell'affare in chiusura

Albrizio e Guerrieri

La ciliegina sulla torta del mercato della Roma arriva nel finale, alla vigilia del gong di questa finestra invernale. I giallorossi hanno chiuso per Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli e della Nazionale U21. Manca solo lo scambio dei documenti per definire un affare ormai in chiusura dopo il contatto tra l'agente del giocatore e Pinto e l'accordo verbale raggiunto con l'Empoli. Il giocatore si trasferirà nella capitale non in prestito con obbligo di riscatto - come pareva nelle scorse ore - ma a titolo definitivo. La Roma pagherà ai toscani 13 milioni più 2 di bonus con annessa una percentuale sull'eventuale futura rivendita del 20%. Baldanzi si legherà alla squadra di De Rossi con un contratto di 4 anni e mezzo.



STRATEGIA - L'affondo su Baldanzi arriva dopo le cessioni di Kumbulla e Belotti a Sassuolo e Fiorentina. L'uscita dei due infatti - anche se in prestito - libera lo spazio per l'ormai ex Empoli anche se non sono da escludere altre partenze da Roma (vedasi le situazioni di Celik e quella più intricata di Sanches). Il calciatore ha subito apprezzato l'idea di raggiungere un top club italiano, di provare una nuova esperienza e lottare per traguardi più ambiziosi. Baldanzi potrebbe già stasera essere Roma e completare domani mattina le visite mediche. Il club valuterà poi se inserirlo o meno nella lista Uefa. Il classe 2003 raggiungerà in giallorosso Cristante e Mancini (anche loro assistiti dal suo agente Riso) e ha già salutato compagni, dirigenti e staff empolesi.



FUTURO - Colpo per il presente, ma anche per il futuro, Baldanzi ha messo a referto 14 presenze in questa Serie A e 2 reti, compresa quella recente in casa della Juve. Si andrà a inserire nel nuovo 433/4312 varato da De Rossi che lo ha espressamente voluto.